İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde 2 askerinin öldüğünü açıkladı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda ağır yaralanan askerin öldüğü belirtildi.

Ölen askerin, Kfir Tugayı'na bağlı Netzah Yehuda Taburu'ndan 20 yaşındaki Çavuş Bezalel Zvi Kovach olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Givati Tugayına bağlı Rotem Taburu'ndan 20 yaşındaki Çavuş Sahar Sudai'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü bildirildi.

Böylece, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 287'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 636'e yükseldi.