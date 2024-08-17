İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir askerin öldüğünü açıkladı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde binbaşı rütbesinde bir askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 8119 No'lu taburdaki idari destek bölüğü komutanı olan 34 yaşındaki Binbaşı Yotam Yitzahak'ın Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çıkan bir çatışmada öldüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 691 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el- Kassam Tugayları öğlen saatlerinde Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan fakülte çevresinde İsrail askerlerinin bulunduğu iki askeri araca bombalı saldırı düzenlendiklerini, saldırının ardından çıkan silahlı çatışmada İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ölü ve yaralı sayısına dair gerçek verileri gizlemekle eleştiriliyor.