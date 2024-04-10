İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki asker daha yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki asker daha yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 2 askerin daha yaralandığını duyurdu. Gazze'ye düzenlenen saldırılarda yaralı asker sayısı 3 bin 210'a yükseldi. İsrail'in Gazze'yi işgalinde en az 33 bin 560 Filistinli öldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

10.04.2024 14:39  Güncelleme: 14:40
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki askerinin daha yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun internet sitesinde konuya ilişkin kısa bilgi verildi.

Gazze Şeridi'nde 2 askerin yaralandığı, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılarda yaralı asker sayısının 3 bin 210'a yükseldiği aktarıldı.

Bunlardan 1560'ının Gazze'ye kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den sonra yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, askerlerden 501'inin ağır, 856'sının orta dereceli, 1853'ünün hafif yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 560 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki asker daha yaralandı - Son Dakika

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