İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde öldürülen asker sayısını açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde öldürülen asker sayısını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde öldürülen asker sayısını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırı ve işgalde öldürülen bir askerin daha ismini açıkladı. Simon Shlomov adlı asker, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda hayatını kaybetti. Bu son ölümle birlikte, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 236'ya yükseldi. Aynı dönemde ise İsrail'in saldırıları sonucunda 28 bin 985 Filistinli öldü, 68 bin 883 Filistinli ise yaralandı.

19.02.2024 10:01
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İsrail ordusu, saldırı ve işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen bir askerinin daha ismini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Paraşütçüler Tugayı 202. Tabur'da görev yapan Simon Shlomov'un (20) Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Buna göre 7 Ekim'den bu yana 236'sı Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 574 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 28 bin 985 Filistinli öldürüldü, 68 bin 883 Filistinli de yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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