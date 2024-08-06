İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne girdi

İsrail ordusu askeri araçlarla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısına girdi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu yoğun silah sesleri eşliğinde askeri araçlarla Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki Zehra ve Esra kentlerine girdi.
Nusayrat Mülteci Kampı ve çevresindeki bölgelerde, İsrail'e ait "Quadcopter" insansız hava araçları yoğun uçuşlar gerçekleştirdi.
İsrail tanklarının bölgeye girmesinden hemen önce Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgeler, İsrail topçu birlikleri ve hücumbotlarıyla yoğun bombardımana tutuldu.
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