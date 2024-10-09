İsrail Ordusu Gazze'ye Operasyon Planlıyor - Son Dakika
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İsrail Ordusu Gazze'ye Operasyon Planlıyor

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine saldırı planlayarak Hamas hedeflerini imha etmeyi amaçlıyor.

09.10.2024 14:16
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İsrail medyası, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeyi işgalle "Hamaslı savaşçıları abluka altına almak, altyapıyı çökertmek, bölgeden füze atışlarını durdurmak ve sınırdaki tel örgüler bölgesine ulaşmayı engellemek" şeklinde 4 hedefi olduğunu yazdı.

İbranice yayın yapan WALA haber sitesi, "Ordunun Güney Komutanlığı, Tuğgeneral Itzik Cohen komutanlığında 162. Tümenin uzun süredir Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya'da karadan saldırıyla büyük bir operasyon planladığını" bildirdi.

Planlanan operasyonun hedefleri şu şekilde sıralandı:

"Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalanlardan çok sayıda insanı kentin güneyindeki barınma merkezlerine göç ettirmek, direnişçileri öldürülmek, Hamas'ın gizlemiş olduğu altyapıyı yok etmek."

Yazıda, "bu planın tamamlanması durumunda, İsrail ordusunun, bölgedeki insanların arasında kaldığı öne sürülen Hamas üyelerine karşı saldırılarının çok daha kolay olacağı ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki geniş bölgeyi işgal etmesinin kolaylaşacağı" yorumu yapıldı.

İsrail ordusu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiye'den insanların çıkmaları gerektiği yönünde duyurular yapmıştı.

İsrailli site, ayrıca, adını vermediği bir askeri kaynağın, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin işgali ile, füzelerin atılması ve Gazze ile İsrail arasındaki sınırda bulunan tel örgülere ulaşma imkanının engellenmiş olmasının hedeflendiğini söylediğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Gazze'ye Operasyon Planlıyor - Son Dakika

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