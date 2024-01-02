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İsrail ordusu Hamas lideri Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü saldırıyla ilgili yorum yapmadı - Son Dakika
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İsrail ordusu Hamas lideri Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü saldırıyla ilgili yorum yapmadı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Hamas ofisine düzenlenen ve Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin de aralarında bulunduğu 6 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail ordusu Hamas lideri Salih el-Aruri\'nin öldürüldüğü saldırıyla ilgili yorum yapmadı
02.01.2024 - 21:01,
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrtut'ta bulunan Hamas ofisine düzenlenen ve Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin de aralarında bulunduğu 6 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda El-Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte toplam 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

AA muhabiri, İsrail ordu sözcülüğüne saldırıyla ilgili bir açıklamalarının olup olmayacağını sordu. Sözcülükten yazılı olarak verilen cevapta, "Yorum yok." ifadesi kullanıldı.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA
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