İsrail Ordusu, Hizbullah Yetkilisini Hedef Aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan El-Babiliyye beldesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda ölen kişinin Hizbullah yetkilisi olduğunu iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, ordunun El-Babiliyye beldesine düzenlediği saldırıda "Hizbullah'ın Bedir Birimi'ne bağlı ateş gücü sorumlusu olan Hüseyin Ali Mezher'in etkisiz hale getirildiği" öne sürüldü.

Hizbullah mensubu Mezher'in, görevleri kapsamında İsrail'e ve İsrail ordusuna yönelik birçok roket saldırısı planladığı ve son dönemde Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki topçu birliklerini yeniden yapılandırmaya çalıştığı savunuldu.

Konuya ilişkin Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının İHA Lübnan'ın güneyindeki El-Babiliyye beldesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.