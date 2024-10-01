İsrail Ordusu Kiliseyi Yıktı

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BEYTÜLLAHi İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Hristiyan ailenin el konulma tehdidi altındaki arazisine aktivistler tarafından inşa edilen ahşap kiliseyi yıktı.

Ahşap kilisenin, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde Filistinli Hristiyan bir ailenin el konulma tehdidi altındaki arazisine dikkati çekmek amacıyla pazar günü aktivistler tarafından inşa edildiği aktarıldı.

Arazinin sahibi Filistinli ailenin kızı Alis Kısiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Filistinlilere ait herhangi bir sembolün ya da varlığın o arazide bulunmasını istemediği için kiliseyi yıktığını söyledi.

Kısiyye, aktivistlerin ve gönüllülerin, ailenin el konulma tehdidi altındaki arazisine dikkati çekmek amacıyla, pazar günü buraya ahşaptan bir kilise inşa ettiğini belirtti.

İsrail'in, arazilerinde Filistin'e dair hiçbir emare görmek istemediğini ve topraklarını işgal etmeyi hedeflediğini ifade eden Kısiyye, "Biz bu topraklarda kalmak için savaşıyoruz." dedi.

İsrail, 2019'da aynı aileye ait Beytüllahim'de Kudüs manzaralı tarım arazilerini barındıran ve kentin tek mesire alanı olarak kullanılan park ve restoranı da yıkmıştı.

İsrail ordusu temmuz ayında İsraillilerin gasbettiği bu toprakları "askeri bölge" ilan etmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, İsrail, 2024'ün ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 318 yapıyı yıktı.