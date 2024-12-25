İsrail Ordusu Kuneytra'dan Geri Çekildi - Son Dakika
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İsrail Ordusu Kuneytra'dan Geri Çekildi

İsrail Ordusu Kuneytra\'dan Geri Çekildi

Suriye'deki Kuneytra'da İsrail ordusu ile protestocular arasındaki çatışmada beş kişi yaralandı.

25.12.2024 17:05
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(ANKARA) - Arap medyası, İsrail ordusunun bölge sakinleri ile yaşanan çatışmaların ardından İsrail - Suriye sınırı yakınlarındaki Kuneytra iline bağlı bir köyden geri çekildiğini bildirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail ordusunun Kuneytra iline bağlı üç köyde protestolara müdahalesi sırasında biri ağır olmak üzere en az beş kişinin yaralandığını ifade etti.

İsrail ordusu, Suriye topraklarındaki ilerleyişi devam ediyor. Arap medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, İsrail - Suriye sınırındaki tampon bölge yakınlarındaki Kuneytra kırsalında yer alan bir köyün sakinleriyle çatışmaya girdikten sonra köyden geri çekildi. Kuneytra kırsalında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail ordusunun Kuneytra'da bulunan Mantara Barajı bölgesine girerek ve askeri noktalar kurarak baraj çevresindeki toprak setleri kaldırdığını ifade etti. İsrail'in bölgeyi askeri bir karakol olarak kullandığını belirten Arap medyası, İsrail ordusunun Suriye topraklarının yedi kilometre derinliğine kadar girdiğini ve kontrolleri altındaki bölgelere giriş ve çıkışları engelleyen kontrol noktaları kurduğunu kaydetti. Arap medyasında yer alan habere göre, bu saldırının ardından İsrail ordusu Kuneytra'da bulunan Cebata el-Haşab halkına silahlarını teslim etmeleri için 48 saatlik süre verdi.

Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail ordusunun Kuneytra iline bağlı üç köyde İsrail varlığını protesto eden sivilleri dağıttığı sırada biri ağır olmak üzere en az beş kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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