İsrail Ordusu Mugayyir Köyü'nü Kapattı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusunda yer alan Mugayyir köyüne giriş çıkışları kapatarak hastaları taşıyan ambulansın geçişini engellediği bildirildi.

Mugayyir Köyü Meclis Başkanı Emin Ebu Alya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bu sabah köyün tek girişinin demir kapısını kapatarak köye giriş ve çıkışı engellediğini söyledi.

İsrail askerlerinin, hastaları hastaneye taşıyan ambulans da dahil olmak üzere araçların geçişini engellediğini kaydeden Ebu Alya, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra doğu girişini kapatmasının ardından köyün batı girişi, köye girip çıkmanın tek yolu haline geldiğine işaret etti.

Ebu Alya, kapatmayla eşzamanlı olarak İsrail ordusunun köyde Abdullatif ve Resmi Ebu Alya kardeşlerin evlerinin de aralarında bulunduğu birçok eve baskın düzenlediğini, arama yaptığını ve içindeki eşyaları dağıttığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.