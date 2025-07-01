İsrail Ordusu Nablus'ta Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin batısında bulunan Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek, kampı tüm yönlerden kuşattı.

İsrail ordusunun kampa takviye askeri birlikler sevk ettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 988 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.