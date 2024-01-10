İsrail ordusu: Son 24 saatte 17 asker yaralandı

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 17 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun internet sayfasında yer alan açıklamada, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son 24 saatte Gazze'deki çatışmalarda 17 asker ve subay yaralandı.

İsrail ordusunda 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 1076'sı 27 Ekim'den beri devam eden çatışmalarda olmak üzere 2 bin 482'ye yükseldi.

Askerlerin 383'ünün ağır yaralandığı bilgisi verilirken, 40'ının durumu kritik olmak üzere 426 İsrail askerinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.