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İsrail ordusu: Son 24 saatte 17 asker yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusu: Son 24 saatte 17 asker yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda son 24 saatte 17 askerin yaralandığını açıkladı. 7 Ekim'den bu yana ise toplamda 2 bin 482 asker yaralandı ve 520 asker öldü.

İsrail ordusu: Son 24 saatte 17 asker yaralandı
10.01.2024 - 15:31,  Güncelleme: 15:38
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İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 17 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun internet sayfasında yer alan açıklamada, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son 24 saatte Gazze'deki çatışmalarda 17 asker ve subay yaralandı.

İsrail ordusunda 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 1076'sı 27 Ekim'den beri devam eden çatışmalarda olmak üzere 2 bin 482'ye yükseldi.

Askerlerin 383'ünün ağır yaralandığı bilgisi verilirken, 40'ının durumu kritik olmak üzere 426 İsrail askerinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA
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