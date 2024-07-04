İsrail ordusu son 24 saatte 17 askerin yaralandığını duyurdu

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İsrail ordusu, 12'si Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere, son 24 saatte, 17 askerinin yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, yaralı askerlere ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte 12'si Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 17 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, diğer yaralılara ilişkin detay verilmedi.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 2 bin 69'u Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 4 bin 66'ya yükseldi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı ise 322'si karadan işgal sürecinde olmak üzere, 677 olarak duyurulmuştu.