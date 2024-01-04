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İsrail ordusu: Son 24 saatte 19 asker yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusu: Son 24 saatte 19 asker yaralandı

İsrail ordusu, son 24 saatte 15'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 19 İsrail subayı ve askerinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 290'dan, 2 bin 309'a yükseldi. Buna göre dün 991 olan Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında yaralanan asker ve subay sayısı, bugün 15 artarak 1006 olarak güncellendi. İsrail ordusu diğer 4 asker ve subayın nerede yaralandığına ilişkin ise bilgi vermedi. Bu verilere göre, 224'ü ağır, 372'si orta, 410'u da hafif yaralı toplam 1006 İsrail askeri hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusu, sadece ailelerinin isimlerini açıklamasına izin verdiği ölen askerlerinin sayısını açıklıyor.

İsrail ordusu: Son 24 saatte 19 asker yaralandı
04.01.2024 - 17:19,
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İsrail ordusu, son 24 saatte 15'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 19 İsrail subayı ve askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 290'dan, 2 bin 309'a yükseldi.

Buna göre dün 991 olan Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında yaralanan asker ve subay sayısı, bugün 15 artarak 1006

olarak güncellendi. İsrail ordusu diğer 4 asker ve subayın nerede yaralandığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Bu verilere göre, 224'ü ağır, 372'si orta, 410'u da hafif yaralı toplam 1006 İsrail askeri hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, sadece ailelerinin isimlerini açıklamasına izin verdiği ölen askerlerinin sayısını açıklıyor.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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