İsrail Ordusu Suriye'de İlerliyor

(ANKARA) - İsrail ordusunun Suriye'deki ilerleyişi sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail'in hava saldırıları eşliğinde ülkenin güneyindeyi Kuneytra kırsalına karadan girdiğini ayrıca Palmira askeri havaalanına da saldırdığını belirtti.

Suriye'de aralık ayındaki yönetim değişikliğinin ardından İsrail ordusunun Suriye'deki ilerleyişi sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), İsrail'e ait kara kuvvetlerinin hava saldırıları eşliğinde Kuneytra kırsalındaki, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne sınırı olan El-Asha köyüne birden fazla arazi aracıyla girdiğini belirtti.

Söz konusu ilerlemenin nedeni ve İsrail kuvvetlerinin bölgede ne kadar kalacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

19 Mart'ta İsrail güçleri, Kuneytra ve Dera illerinin sınırında yer alan Nasiriye kasabasında iki askeri noktayı hedef aldıktan sonra saatler süren bir operasyonun ardından 50 araçtan oluşan bir askeri konvoyuyla bölgeden geri çekilmişti.

İsrail güçleri, operasyon sırasında iki askeri noktayı tahrip edip bölgedeki 22 kalibrelik bir topu işgal altındaki Golan tepelerine taşıdı. SOHR'a göre, İsrail'in bölgedeki askeri hareketliliğinin artması, yerel halk arasında bu tür operasyonların tekrarlanacağına dair endişeleri artırıyor. SOHR ayrıca İsrail'in Palmira askeri havaalanına saldırdığını belirtti.