İsrail ordusu Tulkerim\'deki mülteci kampına baskınını üçüncü gününde sürdürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını üçüncü gününde sürdürüyor.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Nur Şems Mülteci Kampı'na takviye birlikler gönderdi.
Tulkerim Mülteci Kamp Hizmetleri Komitesi Başkanı Faysal Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada kampın "boğucu ve sıkı bir kuşatmaya" alındığını, bölgeye askeri araçlar ve buldozerlerle sürekli takviye birlikler geldiğini söyledi.
Selame, kampa baskın düzenleyen İsrail askerlerinin evleri ve altyapıyı buldozerle yıktığını, kamptaki sivilleri alıkoyduğunu belirtti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da sağlık ekiplerinin kampa düzenlenen baskında gerçek mermilerle yaralanan Filistinlileri hastanelerde kısıtlı imkanlarla tedavi etmeye çalıştığı aktarıldı.
İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellediği, yaralılara ulaşmaya çalışan bir sağlık görevlisini bacağından yaraladığı kaydedildi.
İsrail askerlerinin Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından Hamas ve İslami Cihad tarafından yapılan ortak açıklamada, Filistin halkına İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilere tüm yolları kullanarak karşı koyma ve onlarla çatışma çağrısında bulunuldu.
İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun, Tulkerim ile Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda iki günde 7 Filistinli hayatını kaybetmişti.
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