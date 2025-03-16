İsrail Ordusu Udeyse Beldesine Girdi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde sınır hattına yakın Udeyse beldesine girdiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin güneydeki Nebatiye kentine bağlı Udeyse beldesinin içine kadar ilerlediği belirtildi.

Haberde, İsrail askerlerinin hala beldede olduklarına işaret edildi.

Nebatiye'ye bağlı Hula Belediyesi de İsrail'in Lübnan'a karşı ihlallerini sürdürdüğüne dair bir açıklama yayımladı.

İsrail ordusunun özellikle de beldenin doğu kesimlerinde ilerlediği aktarılan açıklamada, "Düşman askerler beldede uzun bir hendek kazıyor. Siyonist düşman bununla, çekilmediği 5 noktanın dışında bir bölgeyi işgal etmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Lübnan makamlarının Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar üzerinden harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan resmi makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 86 kişi hayatını kaybederken, 285 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.