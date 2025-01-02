İsrail Ordusunda İntihar Vakalarında Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ordusunda İntihar Vakalarında Artış

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana 28 askerinin intihar ettiğini açıkladı.

02.01.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılar başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 28 askerinin intihar ettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun açıkladığı verilere göre, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana intihar eden asker sayısında ciddi artış görüldü.

İsrail ordusu, 2024 yılında intihar eden asker sayısını 21 olarak duyururken bu sayı son 13 yılın en yüksek sayısı oldu.

Geçen yıl intihar eden 21 askerden 7'sinin rütbesiz er, ikisinin muvazzaf asker ve 12'sinin de yedek asker olduğu belirtildi.

İsrail ordusu verilerine göre, 2023 yılında ise 17 asker intihar etti. Söz konusu intihar vakalarının yedisi 7 Ekim sonrası gerçekleşti.

Bu sayı, 2022'de 14 olarak duyurulmuş, 2021'de ise 11 intihar vakası kayıtlara geçmişti.

Ayrıca İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce İsrail askerinin ruhsal sıkıntılar nedeniyle saldırılara katıldıkları sahalardan çekildiği vurgulandı.

İntihar vakalarındaki artışın, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrası ordunun 300 bin yedek askeri göreve çağırmasıyla bağlantılı olduğu açıklandı.

Son iki yılda İsrail'in yürüttüğü saldırılar sırasında ölen İsrail askerlerinin sayısı 2023 yılında 512, geçen yıl ise 295 olmak üzere 807 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusunda İntihar Vakalarında Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
10:50 DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
10:42 Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:12:35. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Ordusunda İntihar Vakalarında Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.