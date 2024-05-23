İsrail Ordusu Son İki Günde 30 Askerin Yaralandığını Bildirdi

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İsrail ordusu, son iki günde 30 askerinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun internet sayfasında yapılan açıklamada son 48 saatte 22'si Gazze Şeridi'nde olmak üzere 30 askerin yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 634'e yükseldi, 3 bin 573 asker de yaralandı.