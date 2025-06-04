İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Yeni Baskın - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Yeni Baskın

04.06.2025 19:10
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İsrail ordusu, Batı Şeria'daki mülteci kampı ve beldelere baskın düzenleyip geri çekildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Faria Mülteci Kampı ile Kabatiye ve Tammun beldelerine düzenlediği saatler süren baskının ardından geri çekildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesi ile Tubas'ın güneyindeki Tammun beldesi ve Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Sabah erken saatlerinde düzenlenen baskında bölgedeki altyapı ile Filistinlilere ait mülkler tahrip edildi, evler askeri karargaha dönüştürüldü.

İsrail güçleri bazı bölgelerde yolları iş makineleriyle tahrip ederken, sık sık silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Tubas'taki Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kemal Beni Avde, yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin baskın sırasında Tammun beldesinde 4, Faria Kampında 2 Filistinliyi gözaltına aldığını ifade etti.

Beni Avde, İsrail askerlerinin 20'den fazla Filistinliyi alıkoyduğunu, açık alanda sorguladıktan sonra serbest bıraktığını aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail ordusu, Kabatiye beldesine düzenlediği baskında evini kuşattığı Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

Beni Avde, Faria Mülteci Kampı'ndan da en az 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İsrail güçleri saatler süren baskının ardından Faria Kampı, Kabatiye ve Tammun beldelerinden çekildi.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2024'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına yönelik saldırlar başlatmıştı. İlk olarak Cenin Kampı'nda başlatılan saldırılar, zamanla Nur Şems, Tulkerim, Faria ve Tammun gibi bölgelere de yayılmıştı. Daha önce yaklaşık 10 gün süren bir saldırıların ardından bu iki bölgeden çekilen İsrail ordusu, saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'deki katliamla eş zamanlı Batı Şeria'da şiddet tırmanıyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin koşulsuz desteğiyle Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 179 bini aşkın Filistinliyi öldürdü veya yaraladı. 11 binden fazla kişi ise kayıp. Aynı dönemde, Batı Şeria'da da ordu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler saldırılarını artırdı.

Filistinli kaynaklara göre, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçlerinin saldırılarında en az 1000 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 binden fazlası gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Yeni Baskın - Son Dakika

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