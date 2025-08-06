İsrail Ordusundan İşgal Uyarısı

İsrail ordusundan yetkililerin Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planının uygulanması halinde, bölgedeki çatışmalarda çok sayıda askerlerinin öleceği veya yaralanacağı uyarısında bulunduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonunda yer alan haberde, adı açıklanmayan askeri yetkililerin Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına ilişkin uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karar verdiği söylenen Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planının uygulanması halinde İsrail ordusunun ağır kayıplar vereceğini dile getirdiği ifade edildi.

Söz konusu saldırılarda çok sayıda İsrail askerinin çatışmalarda öldürüleceği veya yaralanacağı uyarısında bulundukları kaydedildi.

Ayrıca askeri yetkililerin Gazze'nin tamamına yönelik saldırılarda Filistinli grupların elindeki İsrailli sağ esirlerin de hayatlarını riske atabileceğine dikkati çektiği aktarıldı.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan Başbakanlık yetkilileri, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin olabileceği yerlere de kara saldırıları başlatılarak, Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına sıcak baktığını belirtmişti.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.