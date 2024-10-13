İsrail Ordusundan UNIFIL Üssüne Zorla Giriş - Son Dakika
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İsrail Ordusundan UNIFIL Üssüne Zorla Giriş

İsrail ordusu, Lübnan'daki UNIFIL üssüne zorla girdi ve bölgeye müdahale etti.

13.10.2024 19:49
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(ANKARA) - Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusuna ait iki tankın bu sabah saatlerinde güney Lübnan'daki UNIFIL mevzisinin ana kapısını tahrip ettiğini ve bölgeye "zorla girdiğini" bildirdi.

UNIFIL'in X hesabından yapılan açıklamaya göre, Barış Gücü askerleri, sabah saatlerinde Israil ordusunun Lübnan-İsrail sınırındaki "Mavi Hatı" geçerek Lübnan topraklarına girdiğini gözlemledi.

İsrail ordusu BM Barış güçlerine birçok kez ışıklarını kapatma uyarısında bulundu. Ardından zor kullanarak UNIFIL üssüne giriş yaptı. UNIFIL, İsrail ordusuna oradaki varlığının Barış Gücü askerlerini tehlikeye attığını ileterek İsrail askerlerinin UNIFIL mevzisine usulsüz girişini protesto etti. İsrail ordusu 45 dakika sonra mevziden ayrıldı.

Aynı bölgedeki Barış Gücü askerleri 100 metre kuzeyde duman çıkaran birkaç mermi atıldığını bildirdi. Koruyucu maskeler takmalarına rağmen, dumandan etkilenen 15 Barış Gücü askerinin, cilt tahrişi ve gastrointestinal reaksiyonlar gibi şikayetlerden tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusundan bu şok edici ihlaller konusunda bir açıklama talep ettik" ifadelerini kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda bölgede bulunan Barış Gücü'ne Lübnan'ın "tehlikeli bölgesinden" çıkma çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e doğrudan çağrıda bulunarak, "UNIFIL askerlerini tahliye etmeyi reddetmeniz, onları Hizbullah'ın rehinesi haline getiriyor. UNIFIL'i Hizbullah'ın kalelerinden ve savaş alanlarından çıkarmanın zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

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