İsrail Polisi Başkomiseri İstifa Etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili soruşturmaları yürüten ekibin başkanının, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yaptığı yeni atamaların ardından polislik görevinden istifa ettiği bildirildi.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail Polisi Başkomiseri Koresh Barnor'un, Ben-Gvir'in yeni atamalarının ardından emekli olma kararı alarak görevinden istifa ettiği belirtildi.

Haberde, Barnor'un, Netanyahu'nun yolsuzlukla suçlandığı "1000 ve 2000 numaralı" davalarda soruşturma ekibinin başında yer aldığı aktarıldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınlarından sorumlu Tuğgeneral Amir Arzani'yi, Kudüs Emniyet Müdürü olarak atadığı bildirilmişti.

Açıklamada, Tuğgeneral Arzani'nin tümgeneral rütbesine yükseltileceği aktarılmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde ise Arzani'nin tümgeneral rütbesine terfi ettirilerek Kudüs Emniyet Müdürü olarak atandığı. Bakan Ben-Gvir'in güvenlik sekreterinin de Batı Şeria'nın polis şefi olarak atandığı ifade edilmişti.