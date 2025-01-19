İsrail Rehineleri Eve Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Rehineleri Eve Dönüyor

Geniş Video İzle

İsrail, üç rehinenin serbest bırakıldığını ve eve döndüklerini duyurdu. Netanyahu, herkesi getireceğine söz verdi.

19.01.2025 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), üç rehinenin İsrail topraklarında olduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kaçırılan her rehinenin serbest bırakılacağı" sözünü verdi. Görevi yarın sona erecek ABD Başkanı Joe Biden da, kendisinin ve Donald Trump'ın ekiplerinin ateşkes anlaşmasının sonuçlandırılması için "son günlerinde tek ses olarak konuşmalarından" memnuniyet duyduğunu söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF)'den yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce serbest bırakılan rehineler IDF ve ISA güçleri eşliğinde sınırı geçerek İsrail topraklarına girdiler" denildi.

Netanyahu: "Söz veriyorum: herkesi eve getireceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Romi, Doron ve Emily; bütün bir ulus sizi kucaklıyor, eve mutlu dönüşler. Bu an, İsrail'in kahramanları olan kahraman savaşçılarımızın fedakarlıkları ve mücadeleleri sayesinde elde edildi.Söz veriyorum: herkesi eve getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Katz: "İsrail Devleti, kaçırılan her kişi, dönene kadar dinlenmeyecek ve sessiz kalmayacak"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da yaptığı sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Romi, Doron ve Emily eve döndüler. Bu, artık kendilerini ve ailelerini yüreğinde kucaklayan bütün bir ulus için bir umut anıdır. İsrail Silahlı Kuvvetleri askerlerini, güvenlik sistemini ve onları ailelerinin bağrına döndürmek için özveriyle çalışan herkesi selamlıyorum. İsrail Devleti, kaçırılan her kişi, hayatta olanlar ailelerine ve yaşamla cenaze arasında olmayanlara dönene kadar dinlenmeyecek ve sessiz kalmayacak."

Biden: "Trump'ın ekibiyle son günlerinde tek ses olarak konuşmalarından memnuniyet duyuyorum"

ABD Başkanlık görevine yarın veda edecek olan Joe Biden, "On yıllardır dış politika alanında çalışıyorum ve bu, parçası olduğum en zorlu müzakerelerden biri" dedi.

Biden, şöyle konuştu: "Şimdi bölge temelden değişti. Hamas'ın uzun süredir liderliğini yapan Yahya Sinvar öldü. Hamas'ın Orta Doğu'daki destekçileri, ABD tarafından desteklenen İsrail tarafından ciddi şekilde zayıflatıldı. Hamas'ın en büyük destekçilerinden biri olan Hizbullah, liderliği yok edildiği için savaş alanında önemli ölçüde zayıfladı..."

Joe Biden, kendisinin ve Donald Trump'ın ekiplerinin ateşkes anlaşmasının sonuçlandırılmasının "son günlerinde tek ses olarak konuşmalarından" memnuniyet duyduğunu söyledi. Biden, diyaloğun "hem gerekli ve etkili hem de eşi benzeri görülmemiş" olduğunu belirtti ve bölgedeki başarının "ısrar ve bölgedeki dostlarımıza sürekli destek ve caydırıcılıkla desteklenen diplomasiye olan inancı" gerektireceğini de sözlerine ekledi.

İngiltere Başbakanı Starmer da açıklama yaptı

İngiltere Başbakanı Kier Starmer da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı basın açıklamasında, İngiliz-İsrailli bir kadınla birlikte diğer iki rehinenin serbest bırakılmasını "harika ve gecikmiş bir haber" olarak nitelendirdi. Starmer, ayrıca dünyanın Hamas militanları tarafından hala esir tutulanları unutmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

İsrail Rehineleri Eve Dönüyor
Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Rehineleri Eve Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
17:50 İsrail’in ’Generaller Planı’nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı
17:21 İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı! 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı
15:47 İsrail’in ateşkesi onaylaması sonrası ABD’ basınından olay iddia İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD' basınından olay iddia
15:39 Reza Zarrab’ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle Reza Zarrab'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle!
15:21 Gökhan Özoğuz’dan O Ses Türkiye paylaşımı ’’Melike Şahin katılınca ben...’’ Gökhan Özoğuz'dan O Ses Türkiye paylaşımı! ''Melike Şahin katılınca ben...''
15:14 Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray’dan ayrılıyor Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e ’’Savaş ilanı’’ yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş’ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''Savaş ilanı'' yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş'ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak
14:55 Kanseri yenen Şimal sağlık durumunu anlattı Kanseri yenen Şimal sağlık durumunu anlattı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’deki ateşkese ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum
14:50 Fenerbahçe’nin genç yıldızı Selahattin Baki’nin takımına gidiyor Fenerbahçe'nin genç yıldızı Selahattin Baki'nin takımına gidiyor
14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
14:23 Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 22:15:41. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Rehineleri Eve Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.