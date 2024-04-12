İsrail saldırıları altında düğün

- Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları gölgesinde düğün
GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı devam ederken, yeni evli Filistinli bir çift saldırılardan kaçarak sığındıkları mülteci kampında düğün yaptı.
İsrail Gazze Şeridi'ni havadan karadan denizden kuşatarak bombalamaya devam ediyor. Saldırılarda 33 bin 634 Filistinli hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de İsrail güçleri tarafından yerlerinden ediliyor. Bombalar altında hayatta kalmaya çalışan Filistinliler, iyi günde de kötü günde de birbirlerine destek olmayı sürdürüyor. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el Balah kentinde yeni evli Filistinli çift Mahmud Al-Shawa ve Jihan Alwan İsrail saldırılarından kaçarak sığındıkları mülteci kampında düğün yaptı. Savaş nedeniyle düğünü çadırlar arasında yapmak zorunda kaldıklarını belirten gelin Jihan Alwan, "Savaş her kadın gibi benim de düğün için planladığım pek çok güzel şeyi yapmamı engelledi" dedi.
Savaştan önce düğünü salonda yapmayı ve beyaz bir gelinlik giymeyi planladığını aktaran Alwan, "Ancak İsrail işgali beni bu sevinçten mahrum bıraktı" dedi. Alwan, savaşın bir an önce sona ermesini ve Filistinlilerin evlerine geri dönmesini umduğunu ifade etti.
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