İsrail saldırılarında bir subay öldürüldü

İsrail, 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze Şeridi'nin güneyindeki saldırılarında bir subayının öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Komando Eğitim Komutanlığında Binbaşı olarak görev yapan 43 yaşındaki Amishar Ben David adlı İsrail subayının öldürüldüğü belirtildi.
İsrail ordusunun ölen asker sayısı, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 247'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 587'ye çıktı.
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinli öldürüldü, 72 bin 524 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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Sanatçı Mustafa Ceceli, AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar'ın daveti üzerine Kemalpaşa ilçesinde konser verdi. Ceceli, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vatandaşlardan Atar'a destek vermelerini istedi ve 31 Mart'tan sonra daha fazla sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. Başkan adayı Atar ise Kasapoğlu'na ve etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, ilçeye hizmet etmek için aday olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, deprem bölgesindeki konutlara ilişkin, "440 bin hak sahipliği var. 46 binini bugün itibarıyla teslim etmiş durumdayız. Yani bir yıl gibi bir süre geçti, 46 bin konut teslim edildi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Panor Dağı bölgesinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Onlarca araç mahsur kaldı ancak vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Karayolları ekipleri ise yolları açmak için müdahale etti.
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