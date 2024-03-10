İsrail saldırılarında bir subay öldürüldü - Son Dakika
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İsrail saldırılarında bir subay öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında bir subayın öldürüldüğünü açıkladı. 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda ölen asker sayısı 587'ye çıktı. Ayrıca, saldırılarda 30 bin 960 Filistinli öldü, 72 bin 524 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

10.03.2024 00:25  Güncelleme: 00:25
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İsrail, 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze Şeridi'nin güneyindeki saldırılarında bir subayının öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Komando Eğitim Komutanlığında Binbaşı olarak görev yapan 43 yaşındaki Amishar Ben David adlı İsrail subayının öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun ölen asker sayısı, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 247'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 587'ye çıktı.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinli öldürüldü, 72 bin 524 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında bir subay öldürüldü - Son Dakika

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