İsrail Saldırılarında Ölen Çocuklar İsrail'in Hedefi Haline Geldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alan saldırılarında 3 yeğeni öldürülen, erkek kardeşi hala enkaz altında olan Filistinli Muhammed Muslih, çocukların İsrail'in doğrudan hedefi haline geldiğini belirtti.

İsrail ordusunun kuşatma altına alarak karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırdığı Han Yunus kentindeki hastaneler, saldırılarda öldürülen sivillerin naaşlarıyla doldu.

Sabah saatlerinde Han Yunus'ta El-Fakavi ailesine ait evi hedef alan hava saldırısında hayatını kaybedenlerin naaşları kentteki Gazze Avrupa Hastanesine getirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, cenazeleri almak için hastaneye geldi.

Saldırıda öldürülen 3 yeğeninin cenazesini almayı bekleyen Filistinli Muhammed Muslih, Han Yunus'un doğusunda yaşayan erkek kardeşinin, ailesiyle birlikte güvenli olduğu iddia edilen Mavasi bölgesine zorla yerinden edildiğini anlattı.

"Yeğenlerimin günahı neydi?"

AA muhabirine konuşan Muslih, İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği Mavasi'ye düzenlediği hava saldırısında 3 yeğeninin öldürüldüğünü, yengesinin ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındığını, erkek kardeşinin ise hala enkaz altında olduğunu söyledi.

Yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamayan Muslih, aynı ceset torbasında yan yana dizilen yeğenlerinin cansız bedenlerine bakarak "Siz ne yaptınız ki, günahınız neydi?" dedi.

Saldırıdan birkaç saat önce evde yeğenleriyle şakalaştıklarını, oyunlar oynadıklarını anlatan Muslih, Gazze Şeridi'nde olup bitenler konusunda hiçbir suçu, günahı olmayan bu çocukların böylesine trajik bir şekilde ölümlerine tanık olacağının aklının ucundan geçmediğini ifade etti.

Anneleri yoğun bakımda, babaları enkaz altında

"İsrail, kendisini savunamayan masum çocuklarımızı hedef alıyor." diyen Muslih, "Çocukların annelerinin durumu ağır ve yoğun bakıma alındı, babaları ise hala enkaz altında." diye konuştu.

Muslih, "İnsanlar evlerinde huzur içinde yaşarken, bir anda evlerinin yıkılacağına ve sevdiklerinin enkaz altında kalacağına inanamıyor." sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi.

"Çocuklar, İsrail'in doğrudan hedefi haline geldi." diyen Muslih, hala yaşadıklarına inanamadığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Çocukların istediği sadece şeker ve çikolataydı, evlerinde güvende hissediyorlardı. Onlar ne yaptı? İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği Mavasi bölgesinin güvenliği nerede? Hepimiz ölüyoruz."

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu bugün sabah saatlerinde Fakavi ailesinin evini bombaladı. Hava saldırısında 16 sivil öldürüldü, onlarcası yaralandı. İsrail'in hedef aldığı evde birden fazla aile bir arada kalıyordu.