İsrail Saldırısında 12 Ölü

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Nabatiye iline bağlı Mercauyun ilçesinin Cedide Mercauyun beldesine iki hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Nabatiye'ye bağlı Kakiiyye el-Cisr beldesine düzenlediği saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Sur kenti yakınlarında bulunan Burc eş-Şimali'ye düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sur kentine bağlı Bafliyye ilçesine düzenlenen hava saldırısında da 3 kişi yaşamını yitirdi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun, Baalbek Hirmil bölgesine de bir hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.