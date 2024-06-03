İsrail Saldırısında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı

İsrail Saldırısında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bir eve düzenlediği saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki saldırıda yaşamını yitirenlerin cansız bedeni ve yaralananlar hastaneye kaldırıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

03.06.2024 19:21
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki bir eve düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ile yaralanan 5 kişi hastaneye getirildi.

İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinden beri Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 479 Filistinli öldürüldü, 82 bin 777 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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