İsrail Saldırısında 3 Lübnanlı Yaralandı

İsrail ordusunun saldırısında, Lübnan'ın güneyinde sınıra Kefr Killa beldesinde 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan basınının aktardığı bilgilere göre, ülkenin güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Kefr Killa beldesinde Lübnanlılara İsrail askerleri ateş açtı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Lübnanlının yaralandığı, yaralıların tedavi için Mercayun Devlet Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 84 kişi hayatını kaybederken, 284 kişi yaralandı.