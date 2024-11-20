İsrail Saldırısında 36 Ölü

(ANKARA)- Suriye devlet haber ajansına göre, İsrail'in bugün düzenlediği saldırıda Suriye'nin orta kesimindeki Palmira kentinde konutlar ve sanayi bölgesi hedef alındı. Saldırılarda 36 kişi hayatını kaybederken, 50 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suriye devlet ajansı, Suriye'nin iç kesimlerindeki Palmira kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Suriye, patlamaların kaynağının İsrail'in saldırıları olduğunu ileri sürdü. Devlet medyasının verdiği bilgilere göre saldırılarda 36 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı.
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