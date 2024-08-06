İsrail Saldırısında 6 Filistinli Öldü, 3 Naaş Kaçırıldı - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 6 Filistinli Öldü, 3 Naaş Kaçırıldı

Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde İsrail saldırısında öldürülen 6 Filistinlinin naaşına ulaşıldığı, 3 Filistinlinin naaşının ise askerler tarafından kaçırıldığı belirtildi. İsrail topçuları, Gazze'nin orta ve güney bölgelerini yoğun şekilde bombaladı, tarım arazileri ve evler hedef alındı.

06.08.2024 14:12
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Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde İsrail saldırısında öldürülen 6 Filistinlinin naaşına ulaşıldığı, 3 Filistinlinin naaşının ise askerler tarafından kaçırıldığı belirtildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği saldırıda öldürülen Filistinli "Nebbahin" ailesinden 5 kişinin cenazesi ilk yardım ekiplerince hastaneye getirildi.

Söz konusu Filistinlilerin, kamptaki evlerini kontrol ettikten sonra geri döndükleri sırada yolda insansız hava aracından (İHA) atılan bombanın hedefi olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, aynı saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin cesedinin ise İsrail askerleri tarafından kaçırıldığını aktardı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin Suudi Mahallesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında ölen 1 kişinin naaşı ise Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'ne getirildi.

İsrail topçusundan Gazze'nin orta kesimine yoğun saldırı

Öte yandan İsrail topçuları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Migraka, Deyr el-Belah, Bureyc Mülteci Kampı ve El-Megazi bölgesini yoğun şekilde bombaladı. Tarım arazileri ve Filistinlilere ait evler de İsrail askerlerince hedef alındı.

Gazze'nin güneyi ile kuzeyini ayıran Niytsarim kavşağında konuşlanan İsrail topçuları, Zehra kentinin batısındaki Reşid Caddesi ve Nusayrat Mülteci Kampı'nı yoğun şekilde bombaladı.

Han Yunus'un kuzeydoğusu ve Karara beldesindeki tarım alanları da İsrail topçuları, askeri araçları ve İHA'sının saldırılarına hedef oldu.

Beyt Lahiya'nın kuzeybatısındaki bölgeler, İsrail topçuları ve askeri araçlarının bombardımanlarıyla vuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 6 Filistinli Öldü, 3 Naaş Kaçırıldı - Son Dakika

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