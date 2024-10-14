İsrail Saldırısında 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında 8 kişiyi öldürdü.

14.10.2024 13:49
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bazı evler ile bir tıp merkezine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Sur kentine bağlı Sıddıkin ilçesindeki bir tıp merkezini hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Ensar kasabasında bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Mifidun kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında da 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatıye iline bağlı Sarbin ilçesine düzenlediği hava saldırısında 4 sağlık görevlisi ile bazı siviller yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Marub beldesine düzenlenen saldırıda da 2'sinin durumu ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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