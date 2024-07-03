İsrail saldırısında bir subay hayatını kaybetti, 3 asker ağır yaralandı

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İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir subayın hayatını kaybettiğini, 3 askerinin de ağır yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, 75. Tugay'da yüzbaşı olarak görev yapan Elay Elisha Lugasi, Gazze'nin kuzeyinde hayatını kaybetti.

Daha fazla detay verilmeyen açıklamada ayrıca, yine 75. Tugay'dan 3 askerin de ciddi şekilde yaralandığı kaydedildi.

Yaralı askerlerin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı, askerlerin ailelerine haber verildiği aktarıldı.