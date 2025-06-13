İsrail'in İran'a yönelik saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran devlet televizyonu İsrail'in Bakıri'ye yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Ölümüş - Son Dakika
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