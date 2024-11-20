İsrail Saldırısında Lübnan Askeri Öldü

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde, bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneydeki Nebatiye kentine bağlı Mercayun bölgesinde bir askeri aracı doğrudan hedef aldı.

Saldırı sonucunda yaralanan 2 askerden 1'i yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden askerin 2022'de orduya gönüllü katılan Abbas Ali Nahle olduğu kaydedildi.

Söz konusu saldırıyla birlikte, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu ölen Lübnan askeri sayısı 40'a çıktı.

İsrail ordusunun, dün Sayda kentinin güneyindeki Sarafand bölgesinde doğrudan bir askeri noktaya düzenlediği hava saldırısında 3 Lübnan askeri hayatını kaybetmişti.