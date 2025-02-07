İsrail saldırısında öldürülen Kassam Tugayları Komutan Yardımcısı Mervan İsa toprağa verildi

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sırasında öldürülen Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutan Yardımcısı Mervan İsa son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alınan Kassam Tugayları Komutan Yardımcısı İsa'nın naaşı, El-Bureyc Kampı'nda cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası kamptaki mezarlığa defnedildi.

Törene katılan ve Filistin bayrağı taşıyan binlerce Gazzeli, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında komutanları Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa'nın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu da geçen yıl 26 Mart'ta İsa'nın hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı.

1965 yılında Gazze'de doğan İsa, 1987'de başlayan Birinci İntifada sırasında Hamas'a katıldığı gerekçesiyle beş yıl hapis yattı.

İsa, 2000 yılından sonra, Salih Şehade ile birlikte Hamas'ın askeri kanadını yeniden inşa etme çalışmalarına katıldı. İsrail medyasına göre İsa, akıcı şekilde İbranice konuşuyordu.

İsa, Kassam Tugayları'nın kuruluşundan itibaren bu yapının içinde yer aldı ve çeşitli görevler üstlendi. 2012'de İsrail tarafından suikastle öldürülen Ahmed el-Caberi'nin yerine genel komutan yardımcısı olarak atandı, 2021'de ise Hamas'ın siyasi bürosuna seçildi.

Hareketin askeri ve siyasi kanatları arasında bir bağlantı noktası olan İsa, Hamas'ın askeri projelerinde önemli rol oynadı. İsa, özellikle silah üretimi ve İsrail askerlerinin esir alınması konularında etkili isimlerden biri olarak biliniyordu.