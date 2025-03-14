İsrail Şam'a Hava Saldırısı: 1 Ölü - Son Dakika
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İsrail Şam'a Hava Saldırısı: 1 Ölü

İsrail'in Şam'da düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

14.03.2025 14:24
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- İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 1 ölü

ŞAM - İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki bir binayı hedef alması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı, İsrail'in başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsrail savaş uçaklarının Şam'ın kuzeybatısındaki Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Filistin İslami Cihad Hareketi'ne ait bir komuta merkezinin vurulduğu öne sürüldü. Açıklamada, Suriye topraklarından İsrail'e yönelik eylemlere izin verilmeyeceği belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırı nedeniyle hedef alınan bina ve çevresindeki yapılarda yangın çıktığı, sivil savunma ekiplerinin yangını söndürmek ve mahsur kalanları kurtarmak için olay yerine geldiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail Şam'a Hava Saldırısı: 1 Ölü - Son Dakika

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