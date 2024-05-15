İsrail savaş uçakları sivillerin toplandığı bölgeye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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İsrail savaş uçakları sivillerin toplandığı bölgeye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırarak 35 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail yine sivilleri hedef aldı. Savaş uçaklarının Cela Sokağı'nda sivillerin toplandığı bölgeyi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Ölü ve yaralılar, sivil savunma ve sağlık ekipleri tarafından Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ne nakledildi.

15.05.2024 18:03  Güncelleme: 18:53
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İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeyinde sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

SİVİLLERİN TOPLANDIĞI BÖLGEYİ BOMBALADILAR

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Cela Sokağı'nda sivillerin toplandığı bölgeyi bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı. Ölü ve yaralılar, sivil savunma ve sağlık ekipleri tarafından Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ne nakledildi.

35 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail savaş uçakları sivillerin toplandığı bölgeye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail savaş uçakları sivillerin toplandığı bölgeye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • İsmail Yılmaz: Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn 55 3 Yanıtla
  • Murat Sert: Dünya seyrediyor.yazık. 35 2 Yanıtla
  • Aydın Zeyrek: Ey Müslüman ülkeler ya birlik olup şunlara ne zaman dur fiyeceğiz NEDEN KORKUYORLAR Anlamadım 12 0 Yanıtla

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