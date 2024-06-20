İsrail Savaş Uçakları Lübnan'da Bir Araça Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Kifa beldesinde bir araca hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu araç içerisindeki bir kişinin öldüğü belirtildi.

Olayın ardından açıklama yapan Hizbullah, ölen kişinin Abbas İbrahim Hamadi adlı mensubu olduğunu duyurdu.

İsrail ordusu ise saldırıyı doğrulayarak, açıklamasında Hamadi'nin, Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya bölgesi operasyon komutanı olduğunu iddia etti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 347'ye yükseldi.