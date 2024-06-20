İsrail Savaş Uçakları Lübnan'da Bir Araça Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Savaş Uçakları Lübnan'da Bir Araça Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, Deyr Kifa beldesinde gerçekleşen saldırı sonucu araç içerisindeki bir kişinin öldüğünü doğruladı. Hizbullah ise ölen kişinin Abbas İbrahim Hamadi adlı mensubu olduğunu duyurdu. İsrail ordusu ise saldırıyı doğrulayarak, Hamadi'nin Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya bölgesi operasyon komutanı olduğunu iddia etti. İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 347'ye yükseldi.

20.06.2024 15:55
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İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Kifa beldesinde bir araca hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu araç içerisindeki bir kişinin öldüğü belirtildi.

Olayın ardından açıklama yapan Hizbullah, ölen kişinin Abbas İbrahim Hamadi adlı mensubu olduğunu duyurdu.

İsrail ordusu ise saldırıyı doğrulayarak, açıklamasında Hamadi'nin, Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya bölgesi operasyon komutanı olduğunu iddia etti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 347'ye yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savaş Uçakları Lübnan'da Bir Araça Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Savaş Uçakları Lübnan'da Bir Araça Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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