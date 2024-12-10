İsrail Savaş Uçakları Suriye'yi Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Savaş Uçakları Suriye'yi Vurdu

İsrail, Lazkiye ve Şam'daki Suriye askeri hedeflerine saldırılar düzenledi. İki sivil hayatını kaybetti.

10.12.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞAM, 10 Aralık (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları, Lazkiye Limanı'nda demirlemiş Suriye donanmasına ait gemilere ve kıyı kesimlerindeki askeri depolara saldırılar düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'nin geri kalan askeri altyapısını ortadan kaldırmaya yönelik sistematik bir çaba içinde olduğu değerlendirilen İsrail'in, pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki silah depolarını hedef aldığını bildirdi.

Dera vilayetinin batısındaki Şeyh Miskin ve Neva kentleri arasındaki 112. Tugay ile Dera'nın kuzeyindeki Mehce kasabasındaki askeri depolar da vuruldu.

Gözlemevinin bildirdiğine göre İzra kentindeki 12. Tugay'a yönelik hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti.

Gözlemevine göre saldırılar, İsrail'in sistematik şekilde radar sistemleri, uzun menzilli füzeler ve hava üsleri gibi Suriye'ye ait askeri ekipman ve tesisleri yok ederek ülkenin askeri yeteneklerini azaltmaya yönelik yoğun çabaları çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

İngiltere merkezli kurum, İsrail savaş uçaklarının, aralık ayının başından bu yana Suriye'de 10'un üzerinde askeri tesisi hedef aldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Lazkiye, Suriye, İsrail, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savaş Uçakları Suriye'yi Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:26 TÜİK Başkanı’nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası Parayı alırken suçüstü yakalandı TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası! Parayı alırken suçüstü yakalandı
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
17:14 Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
17:03 Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı
16:55 Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:45 Tokat’ta tüyleri diken diken eden görüntü Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü
16:24 Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 12:22:54. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Savaş Uçakları Suriye'yi Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.