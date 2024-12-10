İsrail Savaş Uçakları Suriye'yi Vurdu

Güncel

ŞAM, 10 Aralık (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları, Lazkiye Limanı'nda demirlemiş Suriye donanmasına ait gemilere ve kıyı kesimlerindeki askeri depolara saldırılar düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'nin geri kalan askeri altyapısını ortadan kaldırmaya yönelik sistematik bir çaba içinde olduğu değerlendirilen İsrail'in, pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki silah depolarını hedef aldığını bildirdi.

Dera vilayetinin batısındaki Şeyh Miskin ve Neva kentleri arasındaki 112. Tugay ile Dera'nın kuzeyindeki Mehce kasabasındaki askeri depolar da vuruldu.

Gözlemevinin bildirdiğine göre İzra kentindeki 12. Tugay'a yönelik hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti.

Gözlemevine göre saldırılar, İsrail'in sistematik şekilde radar sistemleri, uzun menzilli füzeler ve hava üsleri gibi Suriye'ye ait askeri ekipman ve tesisleri yok ederek ülkenin askeri yeteneklerini azaltmaya yönelik yoğun çabaları çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

İngiltere merkezli kurum, İsrail savaş uçaklarının, aralık ayının başından bu yana Suriye'de 10'un üzerinde askeri tesisi hedef aldığını söyledi.