İsrail Savunma Bakanı: İHA saldırısına gerekli karşılığı vereceğiz

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'e düzenlenen Yemen'deki İran destekli Husilerin üstlendiği insansız hava aracı (İHA) saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söyledi.

Gallant'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, sabah ordu kurmay kademesiyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından, Savunma Bakanı, "Her tarafta her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Savunma ve saldırı eylemleri için hazırlanmalıyız. Savunma teşkilatı tüm sistemlerini güçlendirmek için çalışıyor. İsrail, kendisine zarar vermeye çalışan veya terör girişiminde bulunan herkese gerekli karşılığı verecektir." ifadesini kullandı.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.