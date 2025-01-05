İsrail Savunma Bakanı'ndan Hizbullah'a Tehdit - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı'ndan Hizbullah'a Tehdit

Yisrael Katz, Hizbullah çekilmezse ateşkesi tanımayacaklarını açıkladı.

05.01.2025 15:17
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden çekilmemesi halinde 27 Kasım'da varılan ateşkesi tanımayıp saldıracakları tehdidinde bulundu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü ziyaret eden Katz, Tel Aviv yönetiminin "anlaşmanın uygulanması için çaba gösterdiğini" ancak Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmemesi durumunda harekete geçeceklerini söyledi.

Savunma Bakanı Katz, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarla varılan ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in "anlaşmanın yürürlükte kalması için uğraştığını" öne sürerek, anlaşmanın yürürlükte kalmasının ilk koşulunun Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi, grubun bölgedeki mühimmat ve altyapılarının yok edilmesi olduğunu savundu.

Katz, "Bu koşul yerine getirilmezse anlaşma olmayacak ve İsrail kuzeyde yaşayanların evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak için bağımsız hareket etmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Ateşkese yönelik ihlallerini sürdüren İsrail ise bugüne kadar Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeden çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı'ndan Hizbullah'a Tehdit - Son Dakika

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