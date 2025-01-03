İsrail Suriye'de Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Suriye'de Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin Halep vilayetindeki savunma tesislerini hedef aldı.

03.01.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞAM, 3 Ocak (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları, Suriye'nin güneyindeki Halep vilayetinde bulunan savunma sanayi tesisleri ve bir askeri araştırma merkezini hedef aldı.

Yerel haber sitesi al-Watan Online perşembe günü gerçekleşen saldırılarda savunma tesislerinin bulunduğu Sefire kentinde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Haberde kentin dış mahallelerindeki bir bilimsel araştırma merkezine de saldırı düzenlendiği belirtildi.

İngiltere merkezli savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de en az 7 büyük patlama olduğunu doğrularken İsrail uçaklarının Sefire'deki savunma tesisleriyle bir araştırma merkezini bombaladığını kaydetti.

Olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Gözlemevi, son saldırıyla birlikte Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin geçen yıl aralık ayı başında devrilmesinden bu yana İsrail'in, Suriye topraklarında düzenlediği toplam hava saldırısı sayısının 498'e ulaştığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Suriye'de Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 oldu Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 oldu
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
09:23 Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ölüm nedeni belli oldu Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
06:50 Trump’ın yemin töreni öncesi Meksika’dan binlerce göçmen daha yollara düştü Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
14:41 Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
14:20 Bedelli askerlik ücreti değişiyor Bedelli askerlik ücreti değişiyor
14:19 Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti
14:13 DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü İşte ilk açıklama DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:56 İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı
13:56 Toki binlerce konutu teslim edecek Toki binlerce konutu teslim edecek
13:54 Kürşad Zorlu’nun istifası sonrası Meclis’te sandalye dağılımı değişti Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti
13:49 Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu
13:48 Simge ’’Kısmetimi kapatıyor’’ demişti: Icardi atağa geçti Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi atağa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 10:12:02. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Suriye'de Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.