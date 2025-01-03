İsrail Suriye'de Hava Saldırısı Düzenledi

Güncel

ŞAM, 3 Ocak (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları, Suriye'nin güneyindeki Halep vilayetinde bulunan savunma sanayi tesisleri ve bir askeri araştırma merkezini hedef aldı.

Yerel haber sitesi al-Watan Online perşembe günü gerçekleşen saldırılarda savunma tesislerinin bulunduğu Sefire kentinde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Haberde kentin dış mahallelerindeki bir bilimsel araştırma merkezine de saldırı düzenlendiği belirtildi.

İngiltere merkezli savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de en az 7 büyük patlama olduğunu doğrularken İsrail uçaklarının Sefire'deki savunma tesisleriyle bir araştırma merkezini bombaladığını kaydetti.

Olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Gözlemevi, son saldırıyla birlikte Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin geçen yıl aralık ayı başında devrilmesinden bu yana İsrail'in, Suriye topraklarında düzenlediği toplam hava saldırısı sayısının 498'e ulaştığını kaydetti.