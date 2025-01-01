İsrail, Suriye'deki Askeri Merkezine Saldırıyı Üstlendi

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İsrail'in, Suriye'nin Hama ilinin güneyinde yer alan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi'ne geçen eylül ayında düzenlediği saldırıyı üstlendiği bildirildi.

İsrail basını, İsrail askerlerinin Suriye topraklarına inerek, Suriye'nin Hama ilinin Misyaf bölgesinde bulunan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi'ne 8 Eylül'de saldırı düzenlediğini yazdı.

İsrail ordusuna bağlı sansür idaresinin konuya ilişkin yayın yasağını kaldırmasının ardından çıkan haberlerde, İsrail askerlerinin Suriye topraklarına indiği ve "İranlıların gelişmiş ve hassas silahlar ürettiği merkezi havaya uçurduğu" öne sürüldü.

İsrail jetlerinin Suriye ordu birliklerinin ulaşmasını engellemek için bölgede saldırılar düzenlediği kaydedilirken, İsrail ordusunun Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi'ne yönelik saldırısının amacının "yeraltı merkezlerini" hedef almak olduğu iddia edildi.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) 8 Eylül tarihli haberine göre, İsrail askerlerinin ve savaş uçaklarının saldırısında 14 kişi ölürken, 43 kişi de yaralandı.