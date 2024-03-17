İsrail, Suriye'nin Şam kentinde saldırı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeyindeki Kalamon bölgesine saldırı düzenlediği ileri sürüldü.
Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etti.
Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.
Kalamon bölgesinde İran destekli grupların olduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Berfu Yenenler'in sorusu üzerine üçüncü çocuk istemediğini söyledi. Kaya, fiziksel olarak üçüncü çocuğu kaldıramayacağını belirtirken, evlatlık veya koruyucu aile olabileceklerini ifade etti. Ayrıca, eşinin üşengeçlik huyundan da şikayet etti.
Nejat İşler, 'Zaferin Rengi' adlı sinema filmindeki rolüyle ilgili konuştu. İşler, yeni projeler üzerinde çalıştığını ve ilerleyen dönemde bazı projelerin hayata geçebileceğini belirtti. Ayrıca, erkeklerin oje sürmesi ve etek giymesi konularına da değinen İşler, herkesin kendi keyfine göre yaşaması gerektiğini vurguladı.
Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminde Ferhat Göçer'in şarkısını izinsiz kullanması gündeme gelmişti. Şirketin müdürü, Göçer'e özür dileyerek iletişime geçti ve hata olduğunu kabul etti. Göçer ise klip çekimi için yurt dışında olduğu için şirketin avukatıyla görüştü ve özür diledi.
Müzik kariyerine Kayahan'ın vokali olarak başlayan Demet Sağıroğlu, Ceyda Düvenci'nin sorusu üzerine, albüm yapmak istediğini söylemesine rağmen Kayahan'ın kendisine albüm yapmadığını belirtti. Sağıroğlu, Kayahan'ın Sezen Aksu ve Aşkın Nur Yengi'ye albüm yapmasına kızdığını ve 2 buçuk sene küs kaldıklarını açıkladı. Ancak sonrasında Kayahan'ın kendisine şarkılar verdiğini ve onu sahiplendiğini söyledi. Ayrıca, Demet Sağıroğlu, genç popstarlar arasında Aleyna Tilki, Mabel Matiz, Cem Adrian ve Ediz'i geleceğe isimlerini taşıyacak arkadaşları olarak gördüğünü belirtti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Bosna Sancak Derneği ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Kurum, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda İstanbul'daki riskli yapıların dönüştürülmesi, ulaşım sorununun çözülmesi ve İstanbul'un geleceği hakkında vaatlerde bulundu. Ayrıca, Başakşehir ve Kağıthane'de düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarla buluştu ve konuşmalar yaptı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde Adnan Ukşul yönetimindeki kimyasal madde yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. Sürücü tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu tırda hasar meydana geldi.
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