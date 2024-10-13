İsrail Suriye Sınırında Mevzi Açtı - Son Dakika
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İsrail Suriye Sınırında Mevzi Açtı

İsrail güçleri, Suriye'nin Kuneytra ilinde zırhlı iş makineleriyle mevzi oluşturarak iki tank konuşlandırdı.

13.10.2024 16:46
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İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında zırhlı iş makineleriyle sınırı geçerek oluşturdukları mevziye iki tank konuşlandırdı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerine ait iki zırhlı iş makinesi, dün Suriye topraklarına geçerek Kuneytra'nın güneyinde Kavdana köyünün yakınlarında mevzi oluşturdu.

İsrail güçleri, geniş bir alandaki kazılan mevzi için toprak barikatlar inşa ederek buraya iki tank konuşlandırdı.

Söz konusu mevzi yakınındaki Tel Hara Tepesi'nde Rus askerlerine ait nokta bulunuyor.

Hizbullah ile İran destekli gruplar, Dera ve Kuneytra illerinde az varlık göstermesine rağmen, Beşşar Esed rejimi ordusu kıyafetleriyle sınır hattında keşif ve gözetleme faaliyeti yapıyor.

İsrail ordusu 9 Ekim'de Kuneytra'da Esed rejimine ait bir askeri karargahı hedef almış, rejim medyası bu saldırıda bir askerin öldüğünü öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Kuneytra, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

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