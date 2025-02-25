İsrail, Surri Ailesinin Evini Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Surri Ailesinin Evini Yıktı

Kudüs'te, Surri ailesine ruhsat verilmeden evlerini genişletme isteği nedeniyle baskın yapıldı.

25.02.2025 18:16
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İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri askerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mükebbir beldesine baskın düzenledi ve yapılan uyarı nedeniyle evini kendi elleriyle yıkmaya çalışan Surri ailesinin hem evini yıktı hem de 100 bin şekel (yaklaşık 28 bin dolar) para cezası kesti.

İşgal altındaki Kudüs'ün Cebel el-Mükebbir beldesinde imara açık alanda ailelerinin genişlemesi sebebiyle evlerini de genişletmek isteyen Surri ailesine, ev için ruhsat verilmedi.

Bunun üzerine Surri ailesi, yüksek miktarda para cezasıyla karşılaşmamak için evlerini kendi elleriyle yıkmaya karar verdi.

Surri ailesi kendi imkanlarıyla evlerini yıkmaya başladıkları sırada İsrail askerleri ve belediye ekipleri iş makinalarıyla bölgeye baskın düzenleyerek evi yıktı ve aileye 100 bin şekel para cezası kesti.

"İşgalci, bu bölgede kalma direnci gösteren Filistinlilere büyük para cezaları kesiyor"

Evin sahibi olan Muhammed İmad Surri adına AA muhabirine açıklamalarda bulunan kardeşi Yusuf İmad Surri, "İşgalci devletin belediyesiyle işbirliği içinde olan birinin şikayeti üzerine, geçen günlerde belediyeden bize resmi yıkım tebligatı geldi." dedi.

Yıkım kararını durdurmak için ilgili resmi makamlara başvuru yaptıklarını ancak hiç bir sonuç alamadıklarını kaydeden Surri, belediyenin evi yıkma niyetini bildirdiğini, kendilerinin de altından kalkamayacakları para cezasını ödemek zorunda kalmamak için bu dayatmaya boyun eğmeyerek evi kendi elleriyle yıkmaya karar verdiklerini söyledi.

Surri, evlerini kendi elleriyle yıkmaya çalışırken İsrail askerleri ve belediye ekiplerinin ani bir baskın düzenleyerek evi iş makineleriyle yıktığını kaydetti.

"İşgalci, bu bölgede kalma direnci gösteren Filistinlilere büyük para cezaları kesiyor." diyen Surri, kendilerine de evi yıktıktan sonra 100 bin şekel para cezası kesildiğini aktardı.

"Zulümlerinin çıtasını yükseltseler de burada kalmaya devam edeceğiz"

Surri, yıkılan evlerinin 70 metrekare olduğunu, bir yıldan uzun süredir kullanıldığını ve evde kardeşinin oturduğunu söyledi.

Kardeşinin ailesinin genişlemesi sebebiyle evi genişletme ihtiyacı duyduklarını belirten Surri, "Burası imarlı bölge olduğu halde işe yaramıyor." dedi.

Surri, İsrail'in Filistinlilerin evlerine imarlı alanda olsa bile ruhsat vermediğini aktararak şunları söyledi:

"Bu Kudüslüyü zorla tehcir etmeye çalışmaktır. Ancak zulümlerinin çıtasını yükseltseler de burada kalmaya devam edeceğiz. Mübarek Ramazan ayının başlayacağı önümüzdeki günlerde kiralık ev aramaya başlayacağız. Bu Kudüslü vatandaşın bu topraklarda gösterdiği direnişe karşı ödediği bedeldir."

İsrail, Filistinlilerin ev inşa etmesine izin vermiyor

Yerleşimci ve imar politikalarıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te işgali genişleten İsrail, Filistinlilerin ev inşa etmesine ya da mevcut evlerini genişletmesine de izin vermiyor.

İsrail yasalarına göre, ruhsat verilmeyen bir yapının yıkılması için önce yıkım tebligatı gönderiliyor. Bu tebligat kapsamında Filistinliler evlerini kendileri yıkarsa ceza ödemiyor. Fakat İsrail ordusu ve ekipler gelip evi yıkarsa ayrıca 100 bin şekel (yaklaşık 28 bin dolar) para cezası kesiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Politika, 3-sayfa, İsrail, Güncel, Hukuk, Kudüs, Son Dakika

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