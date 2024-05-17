İsrail tanklarından hatalı ateş sonucu 5 İsrail askeri öldü - Son Dakika
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İsrail tanklarından hatalı ateş sonucu 5 İsrail askeri öldü

İsrail tanklarından hatalı ateş sonucu 5 İsrail askeri öldü

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda, İsrail tanklarından hatalı ateş açılması sonucu 5 İsrail askeri hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere 7 asker de yaralandı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, can kaybı ve yaralanmalar, mülteci kampında yeniden başlatılan saldırı kapsamında Gazze Şeridi'ne giren ve binaları ele geçiren bir ekipte meydana geldi.

17.05.2024 12:20
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ÇEKİM TARİHİ: 16 Mayıs 2024

1. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail saldırılarının ardından binaların üzerinde yükselen dumanlar

2. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Gazze sınırı boyunca ilerleyen İsrail tankları

3. Gazze Şeridi'nin kuzeyine doğru ilerleyen İsrail zırhlı araçları

4. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail saldırılarının ardından binaların üzerinde yükselen dumanlar

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda, İsrail tanklarından hatalı ateş açılması sonucu 5 İsrail askeri hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere 7 asker de yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamaya göre, can kaybı ve yaralanmalar, mülteci kampında yeniden başlatılan saldırı kapsamında Gazze Şeridi'ne giren ve binaları ele geçiren bir ekipte meydana geldi.

Onlarca metre ötede konuşlanan iki İsrail tankı, binalardan birinin penceresinde bir silah tespit ederek hedefe iki mermi ateşledi.

Ordu, askerlerin yanlışlıkla Filistinli militanlar olarak tanımlanmasının nedeninin araştırıldığını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri rakamlarına göre, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıda ve İsrail'in Gazze'ye yönelik müteakip saldırılarında toplam 626 İsrail askeri öldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail tanklarından hatalı ateş sonucu 5 İsrail askeri öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail tanklarından hatalı ateş sonucu 5 İsrail askeri öldü - Son Dakika
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